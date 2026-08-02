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संतमत सत्संग महासभा की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा की बैठक हुई। उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव की अध्यक्षता में संपादक राम कुमार नियुक्त किए गए। शिक्षण संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

संतमत सत्संग महासभा की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा

भागलपुर। अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा की ओर से शनिवार को महर्षि मेंहीं आश्रम, कुप्पाघाट में कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई। अध्यक्षता उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने की। संचालन महामंत्री दिव्य प्रकाश ने किया। बैठक में शांति संदेश मासिक पत्रिका का नया संपादक राम कुमार को बनाए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही जगदीशपुर प्रखंड स्थित आश्रम की खाली जमीन पर शिक्षण संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गयी। बैठक में संरक्षक कृष्णवल्लभ यादव, उपाध्यक्ष मुकेश जायसवाल, मंत्री राजेन्द्र मेहता, कोषाध्यक्ष ब्रजकिशोर टेकरीवाल, विश्वनाथ सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

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