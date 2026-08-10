पोस्टमैन व एमडीएस के सर्किल सचिव निर्विरोध चुने गए रविरंजन
धनबाद में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का 12वाँ अधिवेशन बिनोद बिहारी चौक के बैंक्वेट हॉल में हुआ। इस अवसर पर रवि रंजन सिंह को झारखंड सर्किल सचिव निर्विरोध चुना गया। उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया और संगठन को मजबूत करने का वादा किया। नए कार्यकारी की नियुक्ति 2026-2028 के लिए की गई।
धनबाद। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं एमटीएस झारखंड सर्किल का 12वां अधिवेशन रविवार को बिनोद बिहारी चौक स्थित बैंक्वेट हॉल हुआ। इसमें रवि रंजन सिंह झारखंड सर्किल सचिव के निर्विरोध चुने गए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों एवं समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ-साथ संगठन को और मजबूत बनाएंगे। वहीं संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन 2026-2028 किया गया। अधिवेशन में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एसपी सारंग मुख्यरूप से थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें