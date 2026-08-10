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पोस्टमैन व एमडीएस के सर्किल सचिव निर्विरोध चुने गए रविरंजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ का 12वाँ अधिवेशन बिनोद बिहारी चौक के बैंक्वेट हॉल में हुआ। इस अवसर पर रवि रंजन सिंह को झारखंड सर्किल सचिव निर्विरोध चुना गया। उन्होंने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया और संगठन को मजबूत करने का वादा किया। नए कार्यकारी की नियुक्ति 2026-2028 के लिए की गई।

पोस्टमैन व एमडीएस के सर्किल सचिव निर्विरोध चुने गए रविरंजन

धनबाद। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं एमटीएस झारखंड सर्किल का 12वां अधिवेशन रविवार को बिनोद बिहारी चौक स्थित बैंक्वेट हॉल हुआ। इसमें रवि रंजन सिंह झारखंड सर्किल सचिव के निर्विरोध चुने गए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों एवं समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ-साथ संगठन को और मजबूत बनाएंगे। वहीं संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन 2026-2028 किया गया। अधिवेशन में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एसपी सारंग मुख्यरूप से थे।

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