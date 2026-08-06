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ऑल इंडिया पासपोर्ट स्टाफ संगठन की आमसभा में समस्याओं पर विस्तार से हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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ऑल इंडिया पासपोर्ट स्टाफ संगठन की बरेली यूनिट की आमसभा बुधवार को हुई। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और केंद्रीय कमेटी की गतिविधियों पर विचार हुआ। सभी सदस्यों ने सुझाव साझा किए और संगठन की एकता के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।

ऑल इंडिया पासपोर्ट स्टाफ संगठन की आमसभा में समस्याओं पर विस्तार से हुई चर्चा

ऑल इंडिया पासपोर्ट स्टाफ संगठन बरेली यूनिट की आमसभा बुधवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता संजय पांडे ने की। बैठक में लोकल यूनिट की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही केंद्रीय कमेटी में चल रही गतिविधियों एवं संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सीमित समय होने के बावजूद बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और सभी उपस्थित सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव एवं विचार साझा किए। बैठक का समापन संगठन की एकता एवं कर्मचारियों के हितों के लिए मिलकर कार्य करने के संकल्प के साथ हुआ। बैठक में सचिव आतिर, काउंसलर बाबू खान, संचालक दिनेश समेत अन्य उपस्थित रहे।

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