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शान्तनु निर्विरोध चुने गए तेली महासभा के अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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अखिल भारतीय तेली महासभा की तृतीय बैठक शुक्रवार को बड़ी अलीगंज में संपन्न हुई। इस बैठक में चुनाव प्रक्रिया का आयोजन हुआ, जिसमें कुमार शान्तनु को निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। नई कार्यकारिणी ने समाज के लिए समर्पण का संकल्प लिया और अगले बैठक की तारीख 13 अगस्त तय की।

शान्तनु निर्विरोध चुने गए तेली महासभा के अध्यक्ष

अखिल भारतीय तेली महासभा की तृतीय बैठक बड़ी अलीगंज में शुक्रवार को संपन्न हुई। बानेश्वर साह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रखंड स्तरीय चुनाव प्रक्रिया रही। ​चुनाव पर्यवेक्षक अनिल साह एवं अशोक कुमार साह के कुशल और पारदर्शी नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराई गई, जिसका पूरी सभा ने एकस्वर में अनुमोदन किया। सर्वसम्मति से समाज के कर्मठ और समर्पित व्यक्तियों को नई कार्यकारिणी की जिम्मेदारी सौंपी गई। ​नवनिर्वाचित प्रखंड कार्यकारिणी समिति के ​प्रखंड अध्यक्ष कुमार शान्तनु निर्विरोध चुने गए। वहीं ​उपाध्यक्ष के तौर पर दिनेश साहा, ​महामंत्री राजेश कुमार साहा, ​प्रखंड सचिव अजय कुमार साहा,​ मीडिया प्रभारी कालीचरण साहा,​ संयोजक कृष्णा कुमार साहा एवं हुकुमचंद साहा जिम्मेदारी सौंपी गई।

​नवनिर्वाचित अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने समाज के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने तैलिक समाज को एकजुट कर उसके चहुंमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। बैठक में नगर कमेटी के चयन का मार्ग प्रशस्त करने और विशिष्ट व्यक्तियों को संगठन से जोड़ने पर भी व्यापक चर्चा हुई। ​समापन पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति की अगली बैठक 13 अगस्त बैंक कॉलोनी में होगी।

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