रंजीत सिंह को सौंपी जिला क्षत्रिय महासभा की कमान
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अपनी नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। इस समारोह में नए जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य अतिथि ब्रज प्रदेश दलवीर सिंह तोमर ने समाज के हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत करने का संकल्प दिलाया।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महासभा की नई कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराई। कार्यक्रम में महासभा के नए जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह चौहान के अलावा कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष ब्रज प्रदेश दलवीर सिंह तोमर ने सभी को शपथ ग्रहण कराई। अध्यक्षता डॉक्टर एससी सिंह पूर्व प्राचार्य ने की। संगठन के संरक्षक विश्वजीत सिंह ने समाज और राष्ट्र में कार्य करने और संगठन को मजबूत करने की प्रेरणा देते हुए नई कार्यकारिणी को अपनी शुभकामनाएं दीं। मुख्य अतिथि ने शपथ ग्रहण करते हुए समाज के हितों की रक्षा, संगठन को मजबूत बनाने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का संकल्प दिलाया।
नए जिलाध्यक्ष ने कहा कि वह संगठन द्वारा दिए गए दायित्व का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे।
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