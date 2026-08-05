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किसान महासभा ने भाजपा को बताया किसान विरोधी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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किसान महासभा ने भाजपा को बताया किसान विरोधी

अखिल भारतीय किसान महासभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला उपाध्यक्ष छत्तरपाल सिंह की अध्यक्षता में गांव बरहना कोसीकलां में हुई। जिसके प्रारंभ में महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम सिंह गहलावत सहित अन्य साथियों के निधन पर एक मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गयी। इसके बाद महासभा के राज्य उपाध्यक्ष नत्थीलाल पाठक ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार की किसान व मजदूर विरोधी है। अमेरिका के साथ की गई किसान विरोधी डील की निंदा की गई। महासभा के जिलामंत्री मनोज वर्मा ने जिले में सदस्यता अभियान के साथ गांव इकाइयों के गठन एवं मण्डल सम्मेलन आहूत किये जाने पर जोर दिया।

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बैठक में तय किया गया कि 9 अगस्त को कोसी क्षेत्र के किसी गांव में किसानों की समस्याओं पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा और 10 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत छोड़ो दिवस की 84 वीं वर्षगांठ पर जिला मुख्यालय पर राष्ट्र विरोधी मुक्त व्यापार और अन्य मांगों को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। बैठक में किसान महासभा का पंजाब जालंधर में 20 व 21 सितम्बर आयोजित होने राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिये मथुरा से 8 प्रतिनिधियों का भी चयन किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष ब्रह्म सिंह, धर्म सिंह, अतर सिंह, गनेशी, दीपक सैनी, टेहेंद्र सिंह, विजय सिंह, टेकन सिंह आदि उपस्थित थे। संचालन जिला मंत्री मनोज वर्मा ने किया।

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