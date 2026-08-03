किसान महासभा की बैठक में सदस्य बनाने पर जोर
इस्लामपुर, निज संवाददाता। किसान महासभा की बैठक में सदस्य बनाने पर जोर किसान महासभा की बैठक में सदस्य बनाने पर जोर
इस्लामपुर, निज संवाददाता। शहर के भाकपा माले कार्यालय में सोमवार को अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठक की गयी। इसमें सदस्य बनाने पर जोर दिया गया। जिला सचिव श्रीनिवास शर्मा ने कहा कि सितंबर में राष्ट्रीय सम्मेलन होना है। इसकी तैयारी पर चर्चा की गयी। जिले के सभी गांवों में घरों तक पहुंचकर 30 हजार से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में उमेश पासवान, कामेश्वर प्रसाद, दिनेश कुमार यादव, जर्नादन प्रसाद, अरविंद कुमार, जयप्रकाश आदि मौजूद थे। (इस्लामपुर से अनुज कुमार)
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