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अमेरिकी डील-छात्र आंदोलन के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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गुरुवार को तहसील सदर में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने अमेरिकी डील और छात्र आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से समझौता रद्द करने की मांग की और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की। जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की गई, और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया।

अमेरिकी डील-छात्र आंदोलन के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन

गुरुवार का तहसील सदर में अमेरिकी डील और छात्र आंदोलन में हुए अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी ने कहा कि केन्द्र सरकार को अमेरिका के साथ समझौता से तत्काल पीछे हटना चाहिए। समझौता होने से किसान की हालत देश में सबसे ज्यादा खराब होगी। इसलिए जरूरत है कि सरकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को रद्द कर राष्ट्र हित में कार्य करें। देश के छात्रों में जंतर-मंतर पर लोकतांत्रिक तरीके से शांतिप्रिय प्रदर्शन पर हुए लाठी चार्ज की सामूहिक रूप से घोर निंदा की गई।किसानों ने केन्द्र सरकार से मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा सहित सभी जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई तत्काल करने की मांग की।

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राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार आकाश लवानिया को सौंपा गया। प्रदर्शन में राष्ट्रीय महासचिव तेज सिंह वर्मा, सुरेंद्र शास्त्री, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राजपाल सिंह वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री प्रदीप अहीर, प्रदेश सचिव बबलू नागर, मंडल प्रभारी जदुवीर सिंह, जिला महासचिव रामनरेश, रामनिवास वर्मा, अशोक कुमार, देवव्रत चौधरी, अर्पित यादव, विकास यादव, सुरेंद्र लोधी, मैनेजर सिंह उपस्थित रहे।

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