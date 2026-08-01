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अभाखेमस का चतुर्थ जिला सम्मेलन नौ अगस्त को अकबरपुर में

By Hindustan | Bureau
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सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।सम्मेलन में बड़े जमींदारों और भू-माफियाओं की जमीन जब्त कर भूमि सुधार कानून लागू करने, किसानों के सभी निजी

अभाखेमस का चतुर्थ जिला सम्मेलन नौ अगस्त को अकबरपुर में

सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (अभाखेमस) का चतुर्थ जिला सम्मेलन नौ अगस्त को रोहतास प्रखंड के अकबरपुर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन की तैयारी को लेकर शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित संगठन कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।

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