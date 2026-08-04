फेयर प्राइस शाप डीलर्स फेडरेशन के नंदू प्रसाद बने झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष
हजारीबाग में आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन का पुनर्गठन किया गया है। इसमें सात नए प्रतिनिधियों को प्रांतीय पदों पर नियुक्त किया गया है। सदस्यों ने नए पदाधिकारियों का स्वागत किया है और उनके नेतृत्व में फेडरेशन के मजबूत होने की उम्मीद जताई है।
हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की झारखंड प्रदेश कमेटी का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। इस नई कमेटी में हजारीबाग जिले के सात ऊर्जावान और अनुभवी प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस ऐतिहासिक चयन से जिले के जन वितरण प्रणाली पीडीएस डीलरों और संघ से जुड़े सदस्यों में भारी उत्साह और जश्न का माहौल है। संघ की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, हजारीबाग जिले से निम्न प्रतिनिधियों को प्रांतीय पदों पर मनोनीत किया गया है। इसमें नंदू प्रसाद प्रदेश को कार्यकारी अध्यक्ष,सुनील कुमार सिंहा को प्रदेश सचिव अर्चना सिंहा, प्रकाश वर्मा अरुण राणा, डोमन पांडेय और दिलीप पासवान को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है डीलरों में खुशी की लहर: नवनियुक्त पदाधिकारियों के चयन पर संघ के सदस्यों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
सदस्यों ने विश्वास जताया है कि इन सभी के नेतृत्व में फेडरेशन और अधिक मजबूत होगा। साथ ही, जन वितरण प्रणाली से जुड़े डीलरों की लंबित समस्याओं, कमीशन वृद्धि और अन्य मांगों को प्रदेश स्तर पर और अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा।हजारीबाग जिला के तमाम डीलरों ने उम्मीद जताई है कि नवनियुक्त पदाधिकारी संगठन की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और डीलरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सकारात्मक एवं सार्थक प्रयास करेंगे। सभी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के उज्ज्वल एवं सफल कार्यकाल की मंगलकामना की है।
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