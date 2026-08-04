फेयर प्राइस शाप डीलर्स फेडरेशन के नंदू प्रसाद बने झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष

हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। आल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की झारखंड प्रदेश कमेटी का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। इस नई कमेटी में हजारीबाग जिले के सात ऊर्जावान और अनुभवी प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस ऐतिहासिक चयन से जिले के जन वितरण प्रणाली पीडीएस डीलरों और संघ से जुड़े सदस्यों में भारी उत्साह और जश्न का माहौल है। संघ की ओर से जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, हजारीबाग जिले से निम्न प्रतिनिधियों को प्रांतीय पदों पर मनोनीत किया गया है। इसमें नंदू प्रसाद प्रदेश को कार्यकारी अध्यक्ष,सुनील कुमार सिंहा को प्रदेश सचिव अर्चना सिंहा, प्रकाश वर्मा अरुण राणा, डोमन पांडेय और दिलीप पासवान को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया है डीलरों में खुशी की लहर: नवनियुक्त पदाधिकारियों के चयन पर संघ के सदस्यों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।