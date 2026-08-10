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पोस्टर प्रतियोगिता में भावना प्रथम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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राजकीय महाविद्यालय कांडा में 'नई शिक्षा नीति-2020' थीम पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। अनुसंधान पोस्टर, निबंध, और पोस्टर प्रतियोगिताओं में छात्रों ने भाग लिया। भावना, गरिमा, और प्रीति ने अनुसंधान में, जबकि ललिता, कुमकुम, और दिशा ने निबंध में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में डॉ. जयचंद्र कुमार गौतम ने विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित किया।

पोस्टर प्रतियोगिता में भावना प्रथम

देवेंद्र पांडे, कांडा। राजकीय महाविद्यालय कांडा में सोमवार को अखिल भारतीय शिक्षा समागम-2026 के तहत ‘नई शिक्षा नीति-2020 : शिक्षा से नवाचार और नवाचार से स्टार्टअप तक’ विषय पर अनुसंधान पोस्टर, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों और आमजन को नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों एवं प्रावधानों के प्रति जागरूक करना रहा। अनुसंधान पोस्टर प्रतियोगिता में भावना ने प्रथम, गरिमा चंदोला ने द्वितीय और प्रीति पंत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में ललिता प्रथम, कुमकुम द्वितीय और दिशा कांडपाल तृतीय रहीं। पोस्टर प्रतियोगिता में शिवानी भंडारी ने प्रथम, योगिता ने द्वितीय और दिया धपोला ने तृतीय स्थान हासिल किया।

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‘विकसित भारत-2027’ विषय पर कविता और कहानी लेखन प्रतियोगिता भी हुई। कविता लेखन में नेहा कांडपाल प्रथम, पायल द्वितीय और शुभम पांडेय तृतीय रहे। कहानी लेखन में दीक्षा कांडपाल ने प्रथम, नेहा कांडपाल ने द्वितीय और पायल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. जयचंद्र कुमार गौतम ने विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं का निरंतर विकास करने और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉ. नगेंद्र पाल, डॉ. आशा आर्या, प्रवीण, डॉ. जितेंद्र सिंह ह्यांकी, भारती, भरत राम, हरीश कुमार समेत प्राध्यापक और विद्यार्थी मौजूद रहे।

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