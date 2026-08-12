कान्वाई चालकों ने वेतन बढ़ोतरी राशि न मिलने पर बुकिंग रोकी
ऑल इंडिया कान्वाई चालक संघ के अध्यक्ष विनोद सिंह ने वेतन बढ़ोतरी राशि और मेडिकल बिल का भुगतान न होने पर नाराजगी जताई। सोमवार को चालकों ने बुकिंग का काम रोका। आधिकारिक जानकारी ना मिलने के कारण संघ ने शीघ्र समाधान की मांग की है। बैठक में समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे।
ऑल इंडिया कान्वाई चालक संघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री विनोद सिंह ने आरोप लगाया कि लिस्टेड चालकों के बैंक खातों में वेतन बढ़ोतरी की राशि अबतक नहीं पहुंची है। टीटीसीए के अधिकारियों से जानकारी मांगी गई तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस कारण सोमवार को कान्वाई चालकों ने करीब दो घंटे तक बुकिंग का काम रोक दिया। संघ की ओर से कहा गया कि चालकों के मेडिकल बिल का भुगतान भी पिछले दो महीने से नहीं किया जा रहा है। वेतन बढ़ोतरी की राशि और मेडिकल बिल के भुगतान को लेकर चालकों में नाराजगी है। संघ ने दोनों मामलों का शीघ्र समाधान करने की मांग की है।मान्यता
प्राप्त यूनियन ऑल इंडिया कान्वाई वर्कर्स यूनियन के महामंत्री जयनारायण सिंह ने कहा कि दोनों समस्याओं को लेकर सोमवार दोपहर बैठक रखी गई है। इसमें समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि लिस्टेड कान्वाई चालकों के बैंक खातों में वेतन बढ़ोतरी की राशि दो दिनों के भीतर भेजे जाने की संभावना है। ऑल इंडिया कान्वाई चालक संघ के महामंत्री विनोद कुमार सिंह ने कहा कि चालकों की लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं होने पर संघ आगे की रणनीति तय करेगा।
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