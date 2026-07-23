Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मंडलस्तरीय सिविल सर्विसेज टीम का ट्रायल 12 अगस्त से

By Abhishek Singh
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

कानपुर में अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेल चैम्पियनशिप 19 व 20 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इसके लिए 6 और 12-13 अगस्त को ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिला एवं मंडल स्तरीय ट्रायल होंगे। सफल खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चुना जाएगा।

मंडलस्तरीय सिविल सर्विसेज टीम का ट्रायल 12 अगस्त से

कानपुर। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज खेल चैम्पियन​शिप 19 व 20 अगस्त को वि​भिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसमें कानपुर की टीम भी प्रतिभाग करेगी। इसके लिए जिला स्तरीय ट्रायल ग्रीन पार्क स्टेडियम में 6 अगस्त से और 12 व 13 अगस्त को मंडल स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित होंगे। इन ट्रायल्स में सफल खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय चयन प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: बास्केटबाल, फुटबॉल और वॉलीबॉल के चयन ट्रायल 24 जुलाई से शुरू

ट्रायल की जानकारी

क्रीड़ा अधिकारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि ट्रायल के माध्यम से टेनिस, वॉलीबाल, तैराकी, बास्केटबाल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तोलन व बेस्ट फिजिक, एथलेटिक्स, फुटबाल, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पॉवरलिफ्टिंग, क्रिकेट, हॉकी, खो-खो और योगासन सहित 19 खेलों के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर चयनित खिलाड़ी 19 व 20 अगस्त से प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित प्रदेश स्तरीय ट्रायल में हिस्सा लेंगे। इनमें टेनिस श्रावस्ती, वॉलीबाल अयोध्या, तैराकी बरेली, बास्केटबाल बस्ती, बैडमिंटन प्रयागराज, टेबल टेनिस रायबरेली, कबड्डी आगरा, शतरंज और योगासन लखनऊ, भारोत्तोलन, बेस्ट फिजिक अमेठी, एथलेटिक्स मेरठ, फुटबाल उन्नाव, कैरम कानपुर, ब्रिज लखनऊ, कुश्ती आजमगढ़, पॉवरलिफ्टिंग गाजियाबाद, क्रिकेट मुरादाबाद, हॉकी वाराणसी और खो-खो कासगंज में आयोजित होंगे। इच्छुक सरकारी कर्मचारियों को अपने विभाग से अनुमति-पत्र प्राप्त कर ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित क्षेत्रीय खेल कार्यालय में संपर्क करना होगा। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: बास्केटबाल, फुटबॉल और वॉलीबॉल के चयन ट्रायल 24 जुलाई से
ये भी पढ़ें:महिला बास्केटबॉल/ हैंडबाल टीम का ट्रायल 23 को

अभ्यास से संबंधित प्रश्न

सिविल सर्विसेज खेल चैम्पियनशिप कब आयोजित होगी?
19 व 20 अगस्त को आयोजित होगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Abhishek Singh

लेखक के बारे में

Abhishek Singh

शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग

B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


शिक्षा और खेल विजन

शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।