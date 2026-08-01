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हिस्ट्रीशीटर के कहने पर महिला से मारपीट,छत से नीचे फेंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में एक महिला को उसके पति ने हिस्ट्रीशीटर के कहने पर मारा पीटा और छत से फेंक दिया। महिला ने अपने देवर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। घायल महिला को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है और उसने थाने में तहरीर दी है। जांच जारी है।

हिस्ट्रीशीटर के कहने पर महिला से मारपीट,छत से नीचे फेंका

अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद सासनीगेट थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में हिस्ट्रीशीटर के कहने पर पति ने महिला के साथ मारपीट कर दी। विरोध करने पर छत से नीचे फेंक दिया। महिला ने देवर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। घायल महिला को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाने में दी तहरीर में कहा है कि पति व ससुराल वाले आए दिन इलाके के ही हिस्ट्रीशीटर के कहने पर मारपीट करते हैं। उससे फोन पर बातचीत करने का दबाव बनाने हैं। बीते दिनों देवर ने छेड़छाड़ कर दी।

बीते 26 जुलाई को पति ने मारपीट कर दी। विरोध करने पर छत से फेंक दिया। चीखपुकार सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए। गंभीर हालत में परिजनों ने मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगाई थी। उन्होंने थाना प्रभारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ससुरालियों पर आरोप लगा रही है। अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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