नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से दुष्कर्म
अलीगढ़ की एक महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर बुलंदशहर में बंधक बनाकर डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने महिला के बेटे पर भी हमला किया। महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कहा गया है कि पति के जेल जाने के बाद वह नौकरी की तलाश में थी।
अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद क्वार्सी क्षेत्र की महिला से नौकरी दिलाने के नाम पर बुलंदशहर में दुष्मर्क का मामला सामने आया है। यहां महिला को बंधक बनाकर करीब डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया। पति के जेल जाने के बाद महिला नौकरी की तलाश में थी। मंगलवार को पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है।
महिला का आरोप
क्वार्सी थाना क्षेत्र निवासी महिला ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि दो साल पहले धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने पति को जेल भेज दिया। आर्थिक तंगी के चलते उसकी मुलाकात बुलंदशहर की महिला से हो गई। महिला उसे नौकरी दिलाने के बहाने बुलंदशहर ले गई। आरोप है कि वहां खुर्जा क्षेत्र के एक गांव में युवक के यहां रखा। वहां आरोपी युवक व उसके साथी ने शारीरिक संबंध बना लिए। करीब डेढ़ साल तक वह संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। महिला के बेटे के गुप्तांगों पर भी चोट मार दी। जिससे वह बेहोश हो गया। पति के जेल से बाहर आने पर वह किसी तरह वहां से निकलकर आ गई। इसके बाद आपबीती पति को बताई। आरोप है कि वह थाने पहंुची तो पुलिस ने मामला बुलंदशहर का बता दिया। इस संबंध में एसएसपी ने हर संभंव मदद का भरोसा दिया।
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