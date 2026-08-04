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गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में मौसम के मिजाज में बदलाव आया है, लेकिन सोमवार को बारिश नहीं हुई। उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम में बदलाव की उम्मीद है।

गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बारिश के अलर्ट के बाद भी सोमवार को बादल नहीं बरसे। हवा भी थमी रही, जिससे उमस बढ़ गई। उमस भरी गर्मी में लोग दिनभर परेशान रहे। घर, दफ्तर व खुले स्थानों पर भी बेचैनी महसूस हुई। कूलर, पंखे भी राहत नहीं दे पाए। मौसम विभाग ने अब मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सावन के महीने में अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे लोगों को बादलों की बेरुखी निराश कर रही है। आसमान में बादल छा तो जाते हैं, पर बरसते नहीं। सोमवार को भी बादल छाए रहे।

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बीच-बीच में बारिश के आसार भी बने, लेकिन देर शाम तक एक बूंद भी नहीं टपकी। हवा थमी रहने से दिनभर उमस भरी गर्मी मुश्किलें बढ़ाती रही। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को जिले और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मानसूनी प्रणाली के कारण अगले 24 घंटे में मौसम करवट ले सकता है। कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। यदि पूर्वानुमान के अनुसार अच्छी बारिश होती है तो तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।

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