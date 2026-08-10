भामाशाह सम्मान समारोह में जुटे अलीगढ़ के कारोबारी

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से रविवार को दिल्ली में व्यापारी सम्मेलन व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अलीगढ़ से बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। भामाशाह सम्मेलन में व्यापारी एकता पर जोर दिया गया।राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता एवं वरिष्ठ महामंत्री मुकुंद मिश्रा से अलीगढ़ के व्यापारियों ने मुलाकात की। प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक एकता को मजबूत करना। व्यापारियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए प्रभावी आवाज उठाना तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में व्यापारियों की भूमिका को और सशक्त बनाना रहा। विभिन्न समस्याओं, व्यापारिक नीतियों, बाजार की वर्तमान परिस्थितियों तथा व्यापारियों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।