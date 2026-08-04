घर में बंधक बनाकर 14 साल के किशोर से कुकर्म
अलीगढ़ में एक किशोर को उसके पड़ोसी द्वारा बंधक बनाकर कुकर्म का शिकार बनाया गया। आरोपी ने किशोर के हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी की तलाश जारी है।
अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद गांधीपार्क थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में घर में बंधक बनाकर किशोर से युवक ने कुकर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस रखा था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है।एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाने में दर्ज कराए मुकदमे में कहा है कि वह रविवार को बाजार गई थी। इसी बीच पड़ोस का ही एक युवक घर पर आ गया। 14 वर्षीय बेटे को बातों में बरगला कर कमरे में बंधक बना लिया।
उसके साथ कुकर्म कर डाला। विरोध करने पर हाथ-पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। वह घर लौटी तो बेटा जमीन पर पड़ा था। यह देख उन्होंने शोर मचा दिया। इस पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पवन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि किशोर को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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