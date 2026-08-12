समीनुल हसन मानद उपाधि से सम्मानित
अलीगढ़ निवासी समीनुल हसन को सामाजिक सेवा और मानवाधिकार में योगदान के लिए ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन द्वारा मानद डॉक्टरेट के लिए नामित किया गया है। यह सम्मान उनके समाज कल्याण के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने जरूरतमंद समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अलीगढ़। हमदर्द नगर जमालपुर अलीगढ़ निवासी सामाजिक सेवा एवं मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए समीनुल हसन को ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन द्वारा भारत सरकार के सहयोग से मानद डॉक्टरेट के लिए नामित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान समाज कल्याण, मानव सेवा तथा वंचित एवं जरूरतमंद समुदायों के उत्थान के लिए उनके समर्पित कार्यों की सराहना स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि अब्दुल समद राष्ट्रीय सचिव खुद्दाम ए हज समिति और डायरेक्टर एसए कॉम सेंटर ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
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