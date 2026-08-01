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जापान में तिरंगा लहाराएंगी अलीगढ़ की कनक जादौन

By Sunil Kumar
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी कनक जादौन का चयन 5वीं एशियन पैरा गेम्स में हुआ है। कनक 13 से 18 अक्टूबर तक इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। उन्होंने पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक जीते हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद स्थानीय उद्यमियों ने उनका समर्थन किया।

जापान में तिरंगा लहाराएंगी अलीगढ़ की कनक जादौन

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता नीरू पाठक की तरह अलीगढ़ की एक और बेटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा लहराने जा रही है। शेखा गांव की रहने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी कनक जादौन का चयन 5वीं एशियन पैरा गेम्स लिया किया है। अक्टूबर माह में कनक इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी।

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कनक की उपलब्धियां

अलीगढ़ की नीरू पाठक ने राष्ट्रमंडल खेल में फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। नीरू की तरह ही अलीगढ़ की एक और बेटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और जनपद का परचम लहराने जा रही हैं। शेखा गांव की रहने वाली कनक जादौन का चयन पैरा एशिया बैडमिंटन के लिए किया किया है। कनक 13 से 18 अक्टूबर तक होने वाली 5वीं एशियन पैरा गेम्स में प्रतिभाग करेंगी। कनक के पिता ट्रक चालक हैं। मां मीना देवी गृहणी हैं। कनक इससे पहले खेलो इंडिया 2023 में कांस्य पदक, नेशनल 2022 में भी कांस्य पदक जीतकर जनपद का मान बढ़ाया था। कनक ने बताया कि उनको सहयोग और प्लेटफार्म मिलता गया, जिसके कारण आज यह मुकाम हासिल हुआ है।

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उद्यमियों ने कनक की प्रतिभा को आगे बढ़ाया

कनक के पिता ट्रक चालक हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। लेकिन ताला-हार्डवेयर निर्माताओं व उद्यमियों ने कनक की प्रतिभा को निखारने का काम किया। आईआईए समेत अन्य औद्योगिक संगठनों ने कनक को खेलने के लिए बढ़ावा दिया और प्रोत्साहित किया। प्रतिभावान खिलाड़ी कनक को बल व भरोसा मिला तो वह राष्ट्रीय के बाद अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। निर्यातक अजय पटेल ने बताया कि किसी समस्या के कारण प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। कनक ने नेशनल में अपनी प्रतिभा दिखाई और अब इंटनरेशनल पर जिले का मान बढ़ाएगी। औद्योगिक संस्थाएं कनक जादौन की प्रतिभा का सम्मान करेंगी। एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। जनपद के लिए यह गर्व की बात है।

कनक की उपलब्धियां

- 2020 – 4वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक

- 2022–2023 5वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक

- 2023 युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कांस्य पदक

- 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कांस्य पदक

- 2024 6वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक

- 2026 7वीं राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक

- 2025 युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कांस्य पदक

- 2025 अबिया पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कांस्य पदक

सामान्य प्रश्न

कनक जादौन किस खेल में प्रतिभाग कर रही हैं?
कनक जादौन बैडमिंटन में प्रतिभाग कर रही हैं।
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लेखक के बारे में

Sunil Kumar

शॉर्ट बायो: सुनील कुमार पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में अलीगढ़ टीम में अलीगढ़ मुस्लिम विवि, राजा महेंद्र प्रताप विवि, मंगलायतन विवि समेत बेसिक शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
सुनील कुमार डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में अलीगढ़ से शिक्षा को प्रजेंट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति, अलीगढ़ मुस्लिम विवि से जुड़े सैकड़ों शोध की वजह से उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।

करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक जागरण (Inext) और आईटीवी ग्रुप इंडिया न्यूज चंडीगढ़ जैसे प्रमुख संस्थानों से से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में इंडिया न्यूज के साथ एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड रिपोर्टिंग, डेस्क जॉब, सेंट्रल डेस्क पर काम किया। उसके बाद जुलाई 2018 बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़े। वर्तमान में अलीगढ़ यूनिट में वह शिक्षा को देख रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
बी.कॉम और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट देहरादून बाद उन्हें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पत्रकारिता सीखने को मिली। एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर में उन्हें शिक्षा बिट पर रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला। इसी वजह से वह शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रहे है।

एंटरटेनमेंट और विजन
शिक्षा के साथ साथ फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी विषयों पर सुनील की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुंबई और अलीगढ़ दौरे आए कलाकार, निदेशक के किए हैं। सुनील का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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