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सात माह में 111 बच्चे मुक्त, आठ बाल विवाह रुके

By Sumit Sharma
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ पुलिस ने इस साल 111 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है, जो फैक्ट्रियों और ढाबों में कार्य करने को मजबूर थे। साथ ही, आठ नाबालिग बेटियों की शादी की मंडप में डोली भी रुकवा दी गई। एंटी रोमियो टीम और एएचटीयू ने जागरूकता कार्यक्रम चलाकर बाल विवाह रोकने और बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने का काम किया।

सात माह में 111 बच्चे मुक्त, आठ बाल विवाह रुके

अलीगढ़। कलम की जगह जिस उम्र में कॉपी-पेंसिल होनी चाहिए, उस उम्र में मासूमों के हाथों में हथौड़ा और तवा था। लेकिन, अलीगढ़ पुलिस की एएचटी थाना पुलिस ने इस साल ऐसे ही 111 बच्चों को फैक्ट्रियों-ढाबों की कैद से निकालकर स्कूल की राह दिखाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी के मंडप तक पहुंच चुकी आठ नाबालिग बेटियों की डोली भी समय रहते रुकवा दी गई। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर अलीगढ़ के ये आंकड़े बता रहे हैं कि यहां किस तरह बचपन बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी से अब तक जिले में 111 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है।

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ये बच्चे होटलों, दुकानों, वर्कशॉप और घरों में काम करने को मजबूर थे। एएचटीयू और एंटी रोमियो टीमों ने स्कूल-कॉलेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर इन बच्चों को रेस्क्यू किया। वहीं आठ बाल विवाह समय रहते रोके गए। शादी के कार्ड बंट चुके थे, मंडप सजने वाला था, लेकिन सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और नाबालिग बेटियों की डोली रुकवा दी। एएचटी थाना प्रभारी नीलम यादव ने बताया कि मुक्त कराए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के जरिए परिजनों को सौंपा गया और कई को स्कूल में दोबारा दाखिला भी दिलाया गया। बाल विवाह रोकने के लिए गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें पंचायत और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली गई। मानव तस्करी के मामलों पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। संदिग्ध गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर विशेष टीमें तैनात रहती हैं।

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Sumit Sharma

लेखक के बारे में

Sumit Sharma

शॉर्ट बायो: सुमित कुमार शर्मा पिछले 14 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान अलीगढ़ में रिपोर्टिंग टीम में कार्यरत हैं।
परिचय एवं अनुभव :
सुमित कुमार शर्मा, जिन्हें पत्रकारिता में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अलीगढ़ में रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2025 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपराध व सामाजिक गतिविधियों के बदलते ट्रेंड्स पर अपनी पकड़ बनाई है।

करियर का सफर :
सुमित ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक सवेरा (जालंधर) से करियर की शुरुआत की। वर्ष 2014 में दैनिक जागरण में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2015 दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख अखबार में काम किया। साल 2017 से 2025 तक दैनिक जागरण (अलीगढ़) में डेस्क व रिपोर्टिंग पर कार्य किया। वर्तमान में अपराध, न्यायालय, जेल व सोशल बीटों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि :
आईसीएससी बोर्ड से 10वीं और 12वीं के बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (अमृतसर) से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। इसके बाद यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (प्रयागराज) से एमए जर्नलिज्म किया।

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