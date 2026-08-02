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आगरा के गिरोह ने की थी किन्नर के घर में चोरी, 24.50 लाख का माल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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हाल ही में खैर कस्बे में हुई किन्नर गुरु के बंद मकान में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके पास से 24.50 लाख रुपये के सामान बरामद हुए हैं। यह गैंग आगरा का है और पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है।

आगरा के गिरोह ने की थी किन्नर के घर में चोरी, 24.50 लाख का माल बरामद

खैर (अलीगढ़), संवाददाता। खैर कस्बे में बीते दिनों किन्नर गुरु के बंद मकान में हुई चोरी का रविवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह अंतरराज्यीय गिरोह आगरा का है, जिसने दो घटनाएं कबूली हैं। इनके पास से जेवरात, नकदी, कार समेत कुल 24.50 लाख रुपये का माल बरामद हुआ है। एसएसपी नीरज जादौन ने पुलिस को टीम को 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। एसपी देहात मनीष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 21 जुलाई की रात को खैर कस्बे के मोहल्ला शिकरवार स्थित किन्नर गुरु नीलम के मकान में चोरी हुई थी। बदमाश बंद मकान का ताला तोड़कर जेवरात व रुपये ले गए थे। इसी तरह 17 जुलाई की रात को भी खैर के ही गांव बिलखौरा स्थित एक मकान से बदमाशों ने 70 हजार रुपये व जेवरात चोरी किए थे। दोनों घटनाओं में मुकदमा दर्ज करके सीओ खैर अभिषेक कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना खैर पुलिस व क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग (देहात) की टीमों का गठन किया गया। इसमें सर्विलांस की मदद से मैराथन प्रयास के बाद रविवार को पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के कुम्हार मोहल्ला निवासी प्रभू पुत्र खेम सिंह, उसका भाई गणेश व आगरा के ही सिकंदरा क्षेत्र के व्यापारी मोहल्ला निवासी कैफ उर्फ मोहम्मद कैफ पुत्र इकबाल हैं। इनके पास लाखों के आभूषण, 1.56 लाख रुपये की नकदी व चोरी के रुपयो से खरीदी गई एक टाटा नेक्सोन कार (यूपी 80 एफएन 1475), एक तमंचा, दो चाकू बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गईं। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया।

घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कार्रवाई

तीन राज्यों में 150 से अधिक कैमरे खंगाले

घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने मुखबिरों की मदद के अलावा तीन राज्यों में 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इनमें पुलिस टीम अलीगढ़ के अलावा आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, राजस्थान व हरियाणा के जिलों में भी पहुंची। इसमें सर्विलांस की टेक्निकल इनपुट का भी सहयोग रहा।

आरोपियों का इतिहास

लूट-डकैती छोड़कर चोरी करने लगा मास्टरमाइंड प्रभु

प्रभु एनसीआर का शातिर अपराधी है और गिरोह का मास्टरमाइंड है। इस पर विभिन्न जिलों में कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। ये एनसीआर का बड़ा अपराधी है। पूर्व में लूट-डकैती की घटनाएं करता था। आगरा से जेल भी जा चुका है। यहां तक कि इसने पुलिस पर गोली भी चलाई थी। लेकिन, अब कुछ वर्षों से इसने लूट-डकैती छोड़कर चोरी का पैटर्न पकड़ लिया। गणेश व प्रभू भाई हैं। जबकि कैफ इन्हीं के मोहल्ले का है। कैफ व गणेश पर तीन-तीन मुकदमे दर्ज हैं।

चोरी की तकनीक

अकेले ही घटना को अंजाम देता था प्रभु

आरोपी प्रभु अकेला ही घर में घुसकर घटना को अंजाम देता है। बाकी सदस्य घर के बाहर गाड़ी लेकर खड़े रहते हैं। रैंडम तरीके से ये लोग रैकी करते हैं। खैर में भी गाड़ी से निकलने के दौरान आरोपियों की नजर बंद मकान पर पड़ी। इसे देख प्रभु ने गाड़ी रुकवाई। वह अकेला गया। ताला तोड़कर घटना करने के बाद गाड़ी से फरार हो गया।

बरामद की गई संपत्ति

चोरी के रुपयों से खरीदी कार

पुलिस ने शत-प्रतिशत माल बरामद किया है। साढ़े तीन कैश में से 1.56 लाख रुपये बरामद किए हैं। शेष रुपयों से खरीदी गई कार को भी मिली है। इसके अलावा एक गले का हार, एक जोड़ी झुमकी, चेन, लौंग, लॉकेट, नथनी, अंगूठी, बिछिया, पायल बरामद हुई हैं।

गिरफ्तारियों का अगला कदम

गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई व संपत्ति भी होगी जब्त

एसपी देहात के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इनकी संपत्ति को चिह्नित करके जब्त किया जाएगा। वहीं, घटना में शामिल एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।

पुलिस की टीम

टीम में ये रहे शामिल

इंस्पेक्टर खैर संजीव कुमार, एसआई अभिषेक कुमार, वैभव त्यागी, कांस्टेबल श्रीकृष्ण कुमार, शुभम कुमार, अतुल कुमार, सतेंद्र कुमार के अलावा क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात के प्रभारी एसआई पंकज वेदवान, हेड कांस्टेबल विनीत कुमार, शीलेश कुमार, अंकित चौधरी, कांस्टेबल गौरव चौधरी, मुरारीलाल, शिवम कुमार, अभिषेक कुमार, रवि कुमार व आदित्य चौधरी शामिल रहे।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

चोरी की घटनाएं कब हुई थीं?
21 जुलाई की रात को खैर कस्बे के मोहल्ला शिकरवार स्थित किन्नर गुरु नीलम के मकान में चोरी हुई थी, जबकि 17 जुलाई की रात को भी खैर के गांव बिलखौरा स्थित एक मकान से चोरी की गई थी।
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