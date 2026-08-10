शादी का झांसा देकर दुराचार करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार
सहावर थाना में एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुराचार का मामला दर्ज कराया था। युवक ने उसकी निजी वीडियो और फोटो भी रखी थी और उनके वायरल करने की धमकी दी थी। अलीगढ़ पुलिस ने आरोपी करन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
सहावर थाना में दर्ज शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने और उसके फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने वांछित चल रहे एक आरोपी को अलीगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है। सहावर इंस्पेक्टर गोविंद बल्लभ शर्मा ने बताया कि गत दिनों सहावर थाना में एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि शादी का झांसा देकर एक युवक ने उसके साथ दुराचार किया। इस दौरान उसकी वीडियो फोटो भी अपने पास रख लीं। आरोप है कि युवक द्वारा उसकी प्राइवेट वीडियो फोटो व चैट को वायरल करने की धमकी भी दी जा रही है।
इसकी वजह से वह परेशान है। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मामले में वांछित आरोपी करन पुत्र सन्तोष निवासी हुसैपुर देहमाफी थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़ को शनिवार की शाम गंगीरी चौराहा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है।
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