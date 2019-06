अलीगढ़ में बच्ची की हत्या का मामला: पिता ने की सरकार से मांग- दोषी को मिले फांसी की सजा

अलीगढ़ में करीब तीन साल की बच्ची की हत्या की झकझोर देने वाली वारदात में लापरवाही बरतने के आरोप में सम्बन्धित थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में मृतक मासूम बच्ची के पिता ने सरकार से मांग की है कि दोषी को फांसी की सजा दी जाए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अलीगढ़ में बच्ची की हत्या मामले में उसके पिता बनवारी लाल ने कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए।

बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि ने पीटीआई—भाषा को बताया कि पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गयी जांच के आधार पर गुरूवार को थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन की कार्रवाई की गयी है। उन्होंने बताया कि मामले की आगे जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं एक महिला इंस्पेक्टर सहित छह सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) बनायी गयी है ।

Banwari Lal, father of 2.5 years old girl who was found murdered in #Aligarh 's Tappal: We demand from the government that the accused should be hanged till death. pic.twitter.com/hF61u62rTO