साहब: दरोगा नहीं कर रहे बेटी को बरामद
अलीगढ़ में 22 जुलाई को अपहृत हुई किशोरी का 12 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला है। आरोपी मुकदमे में फैसले के लिए दबाव डाल रहे हैं। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि थाने का दरोगा आरोपियों से मिला हुआ है। न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से संपर्क किया।
अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद अकराबाद से अपहृत किशोरी का 12 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा है। अब आरोपी मुकदमे में फैसले के लिए दबाव बना रहे हैं। महिला ने थाने के दरोगा पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। मंगलवार को पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है।एक गांव निवासी महिला ने एसएसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि बीते 22 जु़लाई को गांव के ही दो युवक नाबालिग बेटी को कार से अगवा कर ले गए थे। इस संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। मगर 12 दिन बीत जाने के बाद भी बेटी का सुराग नहीं लग सका है।
थाने के एक दरोगा भी आरोपियों की मदद कर रहे हैं। इस संबंध में एसएसपी ने थाना प्रभारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें