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जल मूल्य एवं जलकर लगाने के विरोध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नगर निगम द्वारा बिना तैयारी के जल कर और जल मूल्य बिल थोपने की शिकायत की है। व्यापारियों को पानी का कनेक्शन नहीं मिलने के बावजूद उन पर बिल लगाए गए हैं, जिससे नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

जल मूल्य एवं जलकर लगाने के विरोध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता हाउस टैक्स के बिल में जलकर व जल मूल्य लगाने पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में की है। आरोप है कि नगर निगम ने बिना तैयारी के उपभोक्ताओं पर बिल थोप दिया। जबकि व्यापारियों समेत उपभोक्ताओं के पास पानी का कनेक्शन नहीं है।उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक समर्पण कॉम्प्लेक्स रेलवे रोड पर हुई। जिसमें महानगर सतीश महेश्वरी ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी अपनी तानाशाही पर अडिग हैं। शिकायत राष्ट्रीय मानवाअधिकार आयोग के अध्यक्ष से की गई है। किशन गुप्ता कोषाध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम के अभिलेखों में इस बात को कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि उसने कितने पानी के कनेक्शन दिए हैं।

अभिलेखों की कमी पूरा करने को लाखों नागरिकों व व्यापारियों को संकट में डाल दिया है। अपने की सही सिद्ध करने के लिए नगर निगम में घंटों इंतजार कर आपत्ति लगा रहे हैं, जिसका निस्तारण 20-25 दिन में भी नहीं हो रहा। अधिकारी और कर्मचारी गलत कर आरोपण से परेशान हैं। घनश्याम दास जैन महामंत्री ने कहा कि जब 200 मीटर की परिधि में कोई पानी का कोई स्रोत ही नहीं है तो उपभोक्ता और जल कर कैसे आरोपित कर दिया। संजय वार्ष्णेय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि गंभीर पक्ष यह भी है कि अनेक नागरिकों द्वारा जून माह में ही बिल जमा कर दिए और भुगतान के बाद नगर निगम ने लाखों बिल संशोधित कर दिए और अब आपत्ति लगानी पड़ रही हैं। नागरिकों के मानवाधिकारों को हनन करने का मामला बनता है। व्यापार मंडल ने आयोग मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर हनुमंतराम गांधी, दीपक कोरल, नवीन राठी, दाऊदयाल गुप्ता, पंकज गुप्ता, अनुपम वार्ष्णेय, संयोग मित्तल, करण मित्तल, संदीप मित्तल, प्रशांत मित्तल, विकास शर्मा , गर्वित महेश्वरी मौजूद रहे।

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