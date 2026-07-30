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पुलिस से अभद्रता में जेल गए सपा नेताओं की जमानत रद्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हिंसा और आगजनी के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई। इसी बीच, फरार सपा नेता जैकी ठाकुर ने अदालत में सरेंडर याचिका दी है। मामले में पुलिस ने 30-40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

पुलिस से अभद्रता में जेल गए सपा नेताओं की जमानत रद्द

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पुलिस से अभद्रता व आगजनी के प्रयास के आरोप में जेल भेजे गए दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी रद्द हो गई। उधर, फरार चल रहे सपा नेता जैकी ठाकुर ने अदालत में सरेंडर याचिका डाली है। मामले में एसआई विनोद कुमार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें कहा था कि शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर कुछ अराजकतत्वों द्वारा माहौल खराब करने के लिए सरेराह पुतला दहन व विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। रोकने पर मोहसिन मेवाती, सादाब जैदी, गोपाल सैनी, जैकी ठाकुर, बाबू जवां, सुफियान ऊपरकोट, सौरव वाल्मिकी व 30-40 अज्ञात व्यक्ति पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की करने लगे।

इसी बीच पुतला छीनने वाले आरक्षी का पीछा करने लगे तो इंस्पेक्टर सिविल लाइन सत्यवीर सिंह बीच में आ गए और उपद्रवियों को समझाने लगे। न मानने पर उपद्रवी गालीगलौच व जान से मारने की धमकी देने लगे और सड़क को जाम कर दिया। सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए गालीगलौच, अभद्र भाषा, जान से मारने की धमकी दी गई और आगजनी का प्रयास किया गया। पुलिस गोपाल सैनी व बाबू सिंह को जेल भेज चुकी है। दोनों ने जमानत के लिए अर्जी डाली थी, जो रद्द की गई।

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