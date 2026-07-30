Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कारावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

अलीगढ़ में विशेष अदालत ने चार साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को तीन साल कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीड़िता को 12,500 रुपये देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कारावास

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। लोधा क्षेत्र में चार साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से आधी रकम यानी 12,500 रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह व रघुवंश शर्मा ने बताया कि लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 साल की किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि पांच सितंबर 2022 को शाम छह बजे किशोरी अपने खेत में भैंस खोलने के लिए गई थी, तभी वहां गांव का ही हरिओम उर्फ गोलू आ गया।

उसने किशोरी को अकेला पाकर पकड़ लिया और उससे छेड़छाड़ की। शोर सुनकर किशोरी के भाई आ गए। इसे देख गोलू ने किशोरी को धक्का मार दिया, जिससे वह कटीले तारों पर जा गिरी, जिससे उसे चोट आ गई। इसके बाद गोलू धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने गोलू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Crime News Aligarh News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।