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यूपी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अलीगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते 9 पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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- डिस्कस थ्रो में हम्जा ने रजत तो रागिनी ने जीते कांस्य पदक - हाई

यूपी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अलीगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते 9 पदक

- शिवांकर ने 100 मीटर कांस्य, हेमा ने भी कांस्य पदक जीता

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अलीगढ़ ने जीते कुल नौ स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक

- चैंपियशिप में अलीगढ़ ने जीते कुल नौ स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक

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अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता

प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 21वीं यूपी स्टेट यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप एवं पांचवें नेशनल जैवलिन डे में अलीगढ़ जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिले के खिलाड़ियों ने दो दिन में कुल 9 पदक जीतकर प्रदेश स्तर पर अलीगढ़ का परचम लहराया।

खिलाड़ियों की इस उपलब्धि

जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव विवेक कुमार ने इसकी जानकारी दी। प्रतियोगिता के पहले दिन अलीगढ़ के खाते में 4 पदक आए, जबकि दूसरे दिन खिलाड़ियों ने 5 पदक और जोड़े। जिले के खिलाड़ियों ने ट्रैक और फील्ड दोनों स्पर्धाओं में पदक जीतकर साबित किया कि संसाधनों की कमी के बावजूद मेहनत से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। इगलास क्षेत्र के गांव पायदापुर की हेमा चौधरी पुत्री तेजपाल सिंह ने 400 मीटर दौड़ में 59.33 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी गांव की अनुष्का चौधरी पुत्री लालाराम ने ऊंची कूद में 1.45 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। दोनों बहनों के पदक जीतने से गांव में खुशी का माहौल है। जौहरा बाग अलीगढ़ निवासी मोहम्मद हमजा पुत्र मोहम्मद यूनुस ने डिस्कस थ्रो में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। अतरौली क्षेत्र के गांव कल्याण नगर की रागनी वर्मा पुत्री कुमरपाल सिंह ने महिला वर्ग के डिस्कस थ्रो में 32.63 मीटर भाला फेंककर तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। अतरौली क्षेत्र के भीलपुरा निवासी शिवांकर कश्यप ने 100 मीटर दौड़ में 11.02 सेकंड का समय निकालकर कांस्य पदक पर कब्जा किया।

नेशनल तक का सफर करेंगे खिलाड़ी

खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जिले भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। रालोद के जिला अध्यक्ष कालीचरण चौधरी, गोंडा के ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र चौधरी, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शमशाद निसार आजमी, चेयरमैन पंकज महलवार, जिला क्रीड़ा अधिकारी पूनम लता राज, विजय कुमार, हीरा सिंह, गोपाल आर्य, अमित सारस्वत, जितेंद्र यादव, विजय चौधरी, नरेंद्र गौतम, दुर्गेश शर्मा, रोहित चौधारी आदि ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव विवेक कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और कोचों के मार्गदर्शन से यह सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि संघ भविष्य में भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले और प्रदेश का नाम रोशन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अलीगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते?
अलीगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल 9 पदक जीते।
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