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बाढ़ जोड़ : आलिया भट्ट ने असम के लिए मदद की अपील की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों से राहत कार्यों में मदद करने की अपील की, यह कहते हुए कि कई लोग बेघर हो गए हैं और कई ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने आगे आने का आग्रह किया है।

बाढ़ जोड़ : आलिया भट्ट ने असम के लिए मदद की अपील की

नई दिल्ली, एजेंसी। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने असम में आई बाढ़ पर चिंता जताई और लोगों से राहत कार्यों में मदद करने की अपील की। भट्ट ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि तुरंत राहत की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि अभी, बाढ़ हमारे देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही है, जिसमें असम सबसे अधिक प्रभावित है और मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। कई परिवारों ने घर, जमीन और मवेशी खो दिए हैं। कुछ लोगों ने तो अपने प्रियजनों को भी खो दिया है।

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ऐसे में मदद के लिए आगे आएं।

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