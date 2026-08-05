पशुओं में लंपी बीमारी की आहट से विभाग अलर्ट, वैक्सीनेशन शुरू

मेहरौनाघाट(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। पशुओं में फैलने वाली लंपी स्किन डिजीज की आहट के बीच पशुपालन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में इस संक्रामक बीमारी के मामले सामने आने के बाद लार ब्लॉक में भी एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा गांव-गांव टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सालयों और फील्ड कर्मचारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार ब्लॉक में अब तक पांच हजार डोज वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है,जिसके आधार पर गांवों में टीकाकरण कार्य तेजी से चल रहा है। यदि किसी गाय या भैंस में लंपी बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो स्वयं उपचार करने के बजाय तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचित करें।समय