पशुओं में लंपी बीमारी की आहट से विभाग अलर्ट, वैक्सीनेशन शुरू
देवरिया के मेहरौनाघाट में लंपी स्किन डिजीज के खतरे को देखते हुए पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। कई जिलों में बीमारी के मामले देखने के बाद, गांव-गांव में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। विभाग ने पशुपालकों को तुरंत चिकित्सक को सूचित करने की सलाह दी है।
मेहरौनाघाट(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। पशुओं में फैलने वाली लंपी स्किन डिजीज की आहट के बीच पशुपालन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में इस संक्रामक बीमारी के मामले सामने आने के बाद लार ब्लॉक में भी एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा गांव-गांव टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। पशुपालन विभाग ने पशु चिकित्सालयों और फील्ड कर्मचारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार ब्लॉक में अब तक पांच हजार डोज वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है,जिसके आधार पर गांवों में टीकाकरण कार्य तेजी से चल रहा है। यदि किसी गाय या भैंस में लंपी बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो स्वयं उपचार करने के बजाय तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक या पशुपालन विभाग को सूचित करें।समय
पर उपचार और संक्रमित पशु को अलग रखने से संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है।पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अमित कुमार सिंह ने बताया कि लंपी रोग को लेकर विभाग पूरी तरह अलर्ट है।उन्होंने कहा कि पशुओं का तेजी से टीकाकरण कराया जा रहा है और पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है।
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