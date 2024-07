Hindi News देश FASTag नहीं लगाने वालों के लिए अलर्ट, अब NHAI वसूलेगा दोगुना टोल शुल्क

FASTag नहीं लगाने वालों के लिए अलर्ट, अब NHAI वसूलेगा दोगुना टोल शुल्क

बयान के अनुसार, यह सूचना सभी टोल प्लाजा पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें लोगों को विंडशील्ड पर FASTag लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में जानकारी दी जाएगी।

alert from fastag scam man lost rs 24 lakh while while trying to recharge his fastag account

Nisarg Dixit Fri, 19 Jul 2024 06:49 AM एजेंसी,नई दिल्ली