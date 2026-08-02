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आलमगीर बने मानवाधिकार परिषद के झारखंड राज्य लीगल सेल चेयरमैन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने मो0 आलमगीर को झारखंड राज्य के लीगल सेल का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनके पास मानवाधिकारों की रक्षा और समाज में न्याय तथा समानता को बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। आलमगीर की नियुक्ति पर समर्थकों ने खुशी जताई और उम्मीद की कि इससे मानवाधिकार जागरूकता बढ़ेगी।

आलमगीर बने मानवाधिकार परिषद के झारखंड राज्य लीगल सेल चेयरमैन

चतरा, संवाददाता। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने लाईन मोहल्ला निवासी मो0 आलमगीर को झारखंड राज्य के लीगल सेल के चेयरमैन नियुक्त किया है। परिषद की ओर से जारी नियुक्ति प्रमाणपत्र में उन्हें मानवाधिकारों की रक्षा, संवर्धन तथा समाज में न्याय और समानता की भावना को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति प्रमाणपत्र परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद आतिफ शाह के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है कि पदाधिकारी बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा एवं सम्मान के लिए कार्य करेंगे तथा अपने कार्यों और आचरण से किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे।

आलमगीर की नियुक्ति पर उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। लोगों ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में झारखंड में मानवाधिकार जागरूकता बढ़ेगी और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता एवं न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्य होगा।

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