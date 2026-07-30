अलक्ष्या स्कूल के अंशदीप का थल सेना कैंप में चयन

खटीमा। अलक्ष्या पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। विद्यालय के एनसीसी कैडेट सार्जेंट अंशदीप सिंह का चयन थल सेना कैंप के लिए हुआ है। चार वर्षों से लगातार अलक्ष्या पब्लिक स्कूल के कैडेट्स थल सेना कैंप में भाग लेते आ रहे हैं। इस उपलब्धि पर उप प्रबंध निदेशक प्राजेश गोस्वामी ने अंशदीप को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी बच्चों में एकता और अनुशासन का विकास करती है। कैडेट्स शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जिससे वे जीवन की हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक करते हैं। विद्यालय की उपाध्यक्षा जया चुफाल गोस्वामी, प्रबंधक विनोद बोहरा, प्रधानाचार्य अजय बोहरा, हेड मिस्ट्रेस प्रभा ज्याला, उप प्रधानाचार्य विनोद चंद एवं सेकंड ऑफिसर दिनेश चंद्र चिल्कोटी ने भी सार्जेंट अंशदीप सिंह को उनकी सफलता पर बधाई दी।