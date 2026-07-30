अलक्ष्या स्कूल के अंशदीप का थल सेना कैंप में चयन
खटीमा के अलक्ष्या पब्लिक स्कूल के एनसीसी कैडेट सार्जेंट अंशदीप सिंह का थल सेना कैंप के लिए चयन हुआ है। पिछले चार वर्षों से विद्यालय के कैडेट्स इस कैंप में भाग लेते आ रहे हैं। विद्यालय के उप प्रबंध निदेशक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अंशदीप को उसकी उपलब्धि के लिए बधाई दी है।
खटीमा। अलक्ष्या पब्लिक स्कूल ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। विद्यालय के एनसीसी कैडेट सार्जेंट अंशदीप सिंह का चयन थल सेना कैंप के लिए हुआ है। चार वर्षों से लगातार अलक्ष्या पब्लिक स्कूल के कैडेट्स थल सेना कैंप में भाग लेते आ रहे हैं। इस उपलब्धि पर उप प्रबंध निदेशक प्राजेश गोस्वामी ने अंशदीप को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एनसीसी बच्चों में एकता और अनुशासन का विकास करती है। कैडेट्स शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जिससे वे जीवन की हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक करते हैं। विद्यालय की उपाध्यक्षा जया चुफाल गोस्वामी, प्रबंधक विनोद बोहरा, प्रधानाचार्य अजय बोहरा, हेड मिस्ट्रेस प्रभा ज्याला, उप प्रधानाचार्य विनोद चंद एवं सेकंड ऑफिसर दिनेश चंद्र चिल्कोटी ने भी सार्जेंट अंशदीप सिंह को उनकी सफलता पर बधाई दी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें