सात माह में 111 बच्चे मुक्त, आठ बाल विवाह रुके

शॉर्ट बायो: सुमित कुमार शर्मा पिछले 14 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान अलीगढ़ में रिपोर्टिंग टीम में कार्यरत हैं।

परिचय एवं अनुभव :

सुमित कुमार शर्मा, जिन्हें पत्रकारिता में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अलीगढ़ में रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2025 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपराध व सामाजिक गतिविधियों के बदलते ट्रेंड्स पर अपनी पकड़ बनाई है।



करियर का सफर :

सुमित ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में दैनिक सवेरा (जालंधर) से करियर की शुरुआत की। वर्ष 2014 में दैनिक जागरण में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2015 दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख अखबार में काम किया। साल 2017 से 2025 तक दैनिक जागरण (अलीगढ़) में डेस्क व रिपोर्टिंग पर कार्य किया। वर्तमान में अपराध, न्यायालय, जेल व सोशल बीटों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।



शैक्षणिक पृष्ठभूमि :

आईसीएससी बोर्ड से 10वीं और 12वीं के बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (अमृतसर) से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया। इसके बाद यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (प्रयागराज) से एमए जर्नलिज्म किया।

और पढ़ें