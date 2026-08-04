अल-नीनो के कारण बिहार में 42 प्रतिशत कम वर्षा

धान के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका बीएयू की एडवाइजरी को अपनाने की

भागलपुर, वरीय संवाददाता। अल-नीनो के प्रभाव के कारण बिहार में सामान्य से लगभग 42 प्रतिशत कम मानसूनी वर्षा हुई है। इसको लेकर बिहार कृषि विवि (बीएयू) सबौर ने तथा अल-नीनो की सक्रिय स्थिति देखते हुए राज्य के किसानों के लिए विस्तृत कृषि एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी कुलपति प्रो. दुनिया राम सिंह के निर्देशन में प्रसार शिक्षा निदेशालय एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। विवि द्वारा किसानों से मौसम आधारित वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन अपनाकर संभावित फसल क्षति को कम करने का आह्वान किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार जून के प्रारंभ से जुलाई के अंत तक बिहार में सामान्य से लगभग 42 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चार से 13 अगस्त के बीच राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की तथा अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में अल-नीनो की स्थिति बनी हुई है तथा दक्षिण-पश्चिम मानसून के शेष अवधि में इसके और मजबूत होने की संभावना है। ऐसे में किसानों के लिए वैज्ञानिक सलाह का पालन करना अत्यंत आवश्यक है。

धान की रोपाई के लिए सलाह एडवाइजरी में किसानों को धान की रोपाई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक हर हाल में पूरी करने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि रोपाई में अधिक विलंब होने पर उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। रोपाई के लिए 18 से 25 दिन पुराने स्वस्थ पौधों का उपयोग करें, पौधों की दूरी 15×15 सेंटीमीटर रखें तथा पर्याप्त संख्या में पौधों का रोपण करें, ताकि नमी की कमी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

खरपतवार नियंत्रण के उपाय धान की रोपाई के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन (1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर) अथवा प्रेटिलाक्लोर (0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर) के प्रयोग तथा 15–20 दिनों बाद खरपतवार की दो-तीन पत्ती अवस्था में बिस्पायरीबैक सोडियम (20–25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर) के छिड़काव की अनुशंसा की गई है। जहां संभव हो, कोनो-वीडर के प्रयोग पर भी बल दिया गया है।

जल संरक्षण की प्राथमिकताएँ जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वैज्ञानिकों ने खेतों की मेड़ों की मरम्मत कर उनकी ऊंचाई 30–35 सेंटीमीटर तक बढ़ाने, खेत में वर्षा जल रोकने तथा लगातार पानी भरकर रखने के बजाय ‘वैकल्पिक गीला एवं सूखा’ सिंचाई पद्धति अपनाने की सलाह दी है। साथ ही छतों पर वर्षा जल संचयन, खेत तालाब, परकोलेशन टैंक, कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंड, चेक डैम, गली प्लगिंग, रिचार्ज पिट, रिचार्ज कुएं, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई तथा रेज्ड एवं सनकेन बेड प्रणाली जैसी जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर विशेष बल दिया गया है।

एडवाइजरी का पालन करने की अपील कुलपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मौसम आधारित वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन ही किसानों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। उन्होंने किसानों से विवि द्वारा जारी इस एडवाइजरी का पालन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर कृषि विज्ञान केंद्रों एवं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से संपर्क कर वैज्ञानिक सलाह प्राप्त करने की अपील की।