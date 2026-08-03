अखिलेश ने श्रावण मास की दी बधाई
लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी देशवासियों
लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी देशवासियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि सोमवार को देवों के देव महादेव और माता पार्वती की अर्चना का विशेष महत्व है। श्रावण मास के सोमवार में जल चढ़ाने और रूद्राभिषेक की परम्परा रही है। इस व्रत से आत्मसंयम कल्याण परक जीवन का भी संदेश मिलता है।
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