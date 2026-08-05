भाजपा सरकार में लगातार ब्राह्मणों का अपमान हुआ: अखिलेश
- अटल के नाम पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ - भाजपा अब कह रही
- जेन जी ने भाजपा के होश उड़ा दिए हैं
लखनऊ, विशेष संवाददाता
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में लगातार ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कुछ नहीं किया गया। गाड़ी पलटाने वालों को अब ब्राह्मण पटलटाने वाले हैं। जब कभी उस घटना की सैटेलाइट इमेज समाने आएगी, तो सच्चाई सबके तमाने आ जाएगी।
अखिलेश यादव का ब्राह्मणों के प्रति समर्थन
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की शुरू से हितैशी रही है। अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में भाजपा सरकार कह रही है रसीद लाकर दिखाओ, भला गुप्त दान करने वालों ने कभी रसीद ली है। उन्होंने यह भी कहा कि जेन-जी ने होश उड़ा दिए हैं, लेकिन भाजपा अभी भी समझ नहीं पा रही है। अखिलेश ने सुबह गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सपा वैसे तो कार्यक्रम जनेश्वर मिश्र पार्क में करना चाहती थी, लेकिन अनुमति न मिलने की वजह से पार्टी कार्यालय में किया।
जनता की धोखाधड़ी और उपचुनाव
कार्यक्रम में अयोध्या, काशी और मथुरा के विद्वानों को बुलाया गया था। हवन-पूजन के साथ घंटे और डमरू बजाए गए। हवन-पूजन में आए साधू-संतों ने अखिलेश को 2027 में विजयी होने का आशर्वीद दिया। सपा मुखिया ने ब्राह्मणों पर हुए हमले और उनके साथ हो रहे अन्याय को कुरेदा। उन्होंने कहा कि पीडीए का मलब ब्राह्मण भी है। असल में ‘पी’ का मतलब ही ब्राह्मण है। अखिलेश ने विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार पर उंगली उठाई। उन्होंने इसे धोखा बताया है। भाजपा जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव हारी है। इनको लगता है कि ईवीएम की बात नहीं होगी। बांकीपुर चुनाव हारने के बाद भाजपा वाले ही भाजपा वालों को लड्डू खिला रहे हैं। कभी ऐसा होते देखा है?
अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत
उन्होंने कहा कि अटल विहारी वाजपेयी भाजपा के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्हें भुला दिया गया। उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं हुआ। समाजवादी सरकार में बने लोक भवन में सिर्फ उनकी प्रतिमा लगा दी गई। इकाना स्टेडियम का नाम उनके नाम पर कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण हितैषी होने का सुबूत देते हुए कहा है कि जैसे ही सपा को मौका मिला, माता प्रसाद पांडेय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर मान बढ़ाया गया।
आगामी चुनौतियाँ और आरोप
उन्होंने कहा कि कोई चाहे जितनी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन शंकराचार्य नहीं बन सकता। कुंभ में शंकराचार्य का अपमान हुआ। झूठे पॉक्सो के मुकदमें दर्ज कराए गए। बटुकों के साथ गलत व्यवहार हुआ। धुरंधर मूवी सपा को बदनाम करने के लिए बनाई गई। सत्ता में आने पर इसकी जांच होगी। उन्होंने चंदा चोरी पर कहा कि ऊपर तो ताला लगा है, लेकिन नीचे सुरंग है। उन्होंने गोरखपुर और उपमुख्यमंत्री पर भी तंज करते हुए कहा कि गोरखपुर में हाता नहीं भाता, एक उपमुख्यमंत्री बिना बरसात के छाता लगाए घूम रहे हैं। बिना प्रेम के किसी को साथ लिए रहते हैं, लोग तो यह भी कहते हैं कि उनकी बात उनके गार्ड भी नहीं सुनते।
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