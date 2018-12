अखिलेश बोले- थर्ड फ्रंट को लेकर काम करने के लिए केसीआर को बधाई, मिलने जाऊंगा हैदराबाद

तीसरे मोर्चे के लिए विपक्षी दलों को लामबंद करने में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) प्रमुख के. चंद्रशेखर राव के इस प्रयास पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बधाई दी है।

अखिलेश ने कहा- “पिछले कई महीने से सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का प्रयास हो रहा है। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को इस दिशा में काम करने के लिए बधाई देता हूं। वह फेडरल फ्रंट के लिए एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने हैदराबाद जाऊंगा।”

Samajwadi Party Chief, Akhilesh Yadav: Efforts to bring all parties together have been ongoing for many months; I congratulate Telangana Chief Minister for working in this direction. He has been trying to bring together a federal front, I’ll go to Hyderabad to meet him. pic.twitter.com/Z5Mk2bTdKP