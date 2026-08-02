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सपा विधायक चढ़ावा चोरी व पेपर लीक पर सरकार को घेरेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार से शुरू

सपा विधायक चढ़ावा चोरी व पेपर लीक पर सरकार को घेरेंगे

लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर रविवार को विधानमंडल दल की बैठक की। इसमें सपा के सभी विधायक और विधान परिषद के सदस्य शामिल हुए। सपा ने इसमें सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई। सपा विधायक विधान भवन स्थिति चौधरी चरण की प्रतिमा के पास एकत्र होकर धरना देंगे।अखिलेश ने पार्टी मुख्यालय स्थित डा. राम मनोहर लोहिया सभागार में बैठक की। उन्होंने विधायकों को निर्देश दिया कि विधानमंडल की कार्यवाही में अनिवार्य रूप से शामिल हों। सपा दोनों सदनों में चढ़ावा चोरी और पेपर लीक का मामला उठाएगी।

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इसके साथ ही सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले को भी जोरदार ढंग से उठाने की रणनीति तैयार की गई है। जनहित से जुड़े मामलों को उठाएं और सरकार की नाकामियों को सदन में उठाएं।

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