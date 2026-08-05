जनेश्वर मिश्र पार्क में उमड़े सपा कार्यकर्ता, अखिलेश के पहुंचते ही टूटा सुरक्षा घेरा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। अखिलेश यादव अपनी गाड़ी तक पहुंचने में कठिनाई का सामना कर रहे थे, समर्थक नारे लगाते रहे।

जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक पार्क में पहुंचे, जिससे परिसर पार्टी के नारों से गूंज उठा।

कार्यकर्ताओं का उत्साह अखिलेश यादव के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया। प्रतिमा के पास बने स्थाई मंच की ओर बड़ी संख्या में समर्थक बढ़ गए, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था दबाव में आ गई। मंच और प्रतिमा स्थल के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखना सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौती बन गया। माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव को मंच से नीचे उतरकर अपने वाहन तक पहुंचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों को कार्यकर्ताओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास करने पड़े। उत्साहित समर्थक उनके करीब पहुंचने और एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ते रहे, जिससे धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी बनी रही।

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नारों से गूंजा पूरा मार्ग अखिलेश यादव मंच से वाहन तक गोल्फ कार्ट के माध्यम से पहुंचे, लेकिन रास्ते भर उनकी गाड़ी समर्थकों से घिरी रही। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, और समाजवाद जिंदाबाद, जनेश्वर मिश्र अमर रहे जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। कार्यकर्ताओं में अपने नेता के करीब पहुंचने और उन्हें देखने की होड़ साफ दिखाई दी। भीड़ और अव्यवस्था के बावजूद अखिलेश यादव ने किसी प्रकार की नाराजगी नहीं दिखाई। वह लगातार हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन करते रहे। वाहन में बैठने के दौरान भी उन्होंने गाड़ी के दरवाजे के पास खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया।