किसानों की समस्याओं को लेकर सपा प्रमुख संग चर्चा की
सिवालखास विधानसभा के जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान गन्ना किसानों की समस्याओं और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। मुलाकात में किसान यूनियन के नेता भी उपस्थित रहे।
सिवालखास विधानसभा के जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात की। पूर्व सांसद महाराज सिंह भारती के पौत्र मनीष भारती, मालिक खाप के बाबा आजाद पाल मलिक, ग्राम प्रधान के.पी. चोबला तथा किसान यूनियन (टिकैत) सरूरपुर ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सरूरपुर भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान सिवालखास विधानसभा के किसानों की ओर से अखिलेश यादव को पीडीए किसान हल भेंट किया गया। इसके बाद गन्ना किसानों की समस्याओं, किसानों के हितों तथा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
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