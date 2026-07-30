सिवालखास के लोगों ने दिल्ली में अखिलेश यादव को भेंट किया हल
सिवालखास विधानसभा के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मीटिंग में किसानों की समस्याओं और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। सपा नेता सम्राट मलिक ने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की बात कही। किसानों ने सपा प्रमुख को पीडीए किसान हल भेंट किया।
सिवालखास विधानसभा के लोगों ने बुधवार को जिला पंचायत सदस्य एवं सपा नेता सम्राट मलिक के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सांसद महाराज सिंह भारती के पौत्र मनीष भारती, मालिक खाप के बाबा आजाद पाल मलिक, ग्राम प्रधान केपी. चोबला, किसान यूनियन (टिकैत) सरूरपुर ब्लॉक अध्यक्ष विनोद सरूरपुर मौजूद रहे। किसानों की ओर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पीडीए किसान हल भेंट किया गया। इसके बाद गन्ना किसानों की समस्याओं, किसानों के हितों तथा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एवं सिवालखास विधानसभा से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों पर भी बातचीत की गई। सपा नेता सम्राट मलिक ने कहा कि सपा किसानों, नौजवानों और सभी वर्गों के हितों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी।
सिवालखास विधानसभा में संगठन को और अधिक मजबूत बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जाएगा।
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