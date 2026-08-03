भागवान को नचाने का अंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया: अखिलेश

- बांकीपुर व दतिया उपचुनाव में हार पर किया तंज लखनऊ, विशेष संवाददाता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार बांकीपुर और मध्य प्रदेश दतिया विधानसभा उप चुनाव में भाजपा की हार पर तंज करते हुए कहा है कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी.

भाजपा के भ्रष्टाचार पर सवाल सपा मुखिया ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सोमवार की शाम को सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि ये युवाओं की एकता और उनके अभिभावकों के आक्रोश का संयुक्त परिणाम है। वोट चोरी, पेपर चोरी, चढ़ावा-चंदा-दान चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशनखोरी, पीडीए पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट के सरकारीकरण, माताओं-बेटियों तक का अपमान, देश के जेन-जी पर हर तरह से प्रहार कर भाजपा ने जनता के विश्वास और आस्था को ठगा है.

भाजपा की हार और भविष्य की आशंका उन्होंने कहा है कि अब तो भाजपा वाले भी अपने ही ‘किसी’ का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो अपनी ही विधानसभा हार गए उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। दरअसल, ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था या कहें संगठन पर अपनी मर्जी की तरह थोपा था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ‘भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं।’ सबसे ज्यादा खुश तो यूपी में ‘वो’ हैं, जिनको ‘पीडीए’ समाज का होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर का पद न देकर जानबूझकर राज्य स्तर का पद दिया गया था। आज तो वो भी मुस्कुराकर पूछ रहे हैं, ‘5 बड़ा या 7’। वैसे जनता ये भी कह रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा नहीं जिता पाए तो विधानसभा लड़वा भी नहीं पाएंगे.

भाजपा की डबल हार का संकेत अखिलेश ने कहा है कि ये डबल इंजन की डबल हार है। भाजपा की हार मतलब बदलाव की शुरुआत! भाजपा की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगीं। अब भाजपा का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ‘ड्रोन और दूरबीन’ से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। सभी विजयी उम्मीदवारों को जीत की बधाई और नई उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सजग-सचेत और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहने की अपेक्षा। उन्होंने अंत में कोष्ठक में लिखा, विशेष: लड्डू तो भाजपा के अंदर भी बंट रहे हैं…。