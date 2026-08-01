भाजपा माफी मांगे तब भी जनता अब माफ नहीं करेगी: अखिलेख

- एक्सप्रेस-वे व जल जीवन मिशन में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार लखनऊ, विशेष संवाददाता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अब अगर जनता से दंडवत् माफी भी मांगेंगे, तो भी जनता माफ नहीं करेगी। भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया है।

भाजपाइयों की नकारात्मक राजनीति अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि दूसरों पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाना और लोगों के बयान बदलवाना भाजपाई नकारात्मक राजनीति की बहुत ही घिसी-पिटी और आउट डेटेड चाल है। ऐसे कुकृत्यों से भाजपा के खिलाफ गुस्सा, नाराजगी व आक्रोश और भी अधिक बढ़ रहा है। जब जनता भाजपा के विरूद्ध अपने विचार, अपने मन में ही रखेगी तो भाजपाइयों और उनके अनरजिस्टर्ड संगी-साथियों के लिए हालात बद-से-बदतर हो जाएंगे। भाजपा का अहंकार ही गिरायेगा उनकी सरकार।

भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं से लेकर जल जीवन मिशन तक में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार है। कहीं सड़कें टूट रहीं है, तो कहीं पानी की टंकियां गिर रहीं हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस-वे में 17 दिनों में दूसरी बार गड्ढे हो गए, 4700 करोड़ की लागत से बनने के बाद भी चल कम रहा है, धंस ज्यादा रहा है। यही स्थिति बुन्देलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की भी हुई थी।

बटेश्वर कॉरिडोर का भ्रष्टाचार उन्होंने कहा कि अभी हो रहे ‘बटेश्वर कॉरिडोर’ के काम में बेतहाशा भ्रष्टाचार हो रहा है। दिनदहाड़े बिना बेस के सीधे मिट्टी पर ही पीसीसी डाला जा रहा है। यहां खराब कॉन्क्रीट और पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। डिजाइन फॉल्ट्स आदि की भी लिखित शिकायतें कई बार की जा चुकी है लेकिन कभी सुनवाई ही नहीं हुई, जांच तो संभव ही नहीं है। भाजपा राज में जब कोई ईमानदार नागरिक आवाज उठाता है तो उसके फोन पर दूसरी तरफ से धमकी की आवाज आ जाती है।