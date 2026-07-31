पहले मोदी जी अपने मन की बात कहते थे, अब जनता की सुननी पड़ रही: अखिलेश यादव

बदायूं में दहगवां चौराहे पर स्थित राव फार्म हाउस पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुये, पीछे खड़े जिलाध्यक्ष आशीष यादव,

सहसवान/दहगवां (बदायूं), हिटी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश में युवाओं और छात्रों के आंदोलन ने केंद्र सरकार को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘अब तक प्रधानमंत्री सिर्फ 'मन की बात' करते थे, अब जनता की बात भी सुनना शुरू किया है।’ गुरुवार को बदायूं पहुंचे अखिलेश यादव ने दहगवां चौराहे के निकट राव फार्म हाउस में पूर्व राज्यमंत्री एवं पांच बार के विधायक रहे स्वर्गीय ओमकार सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने नए विश्वविद्यालय और कॉलेज बनाने के बजाय स्कूल बंद किए हैं। रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए कहा कि उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी 250 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव निष्पक्ष हुए तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि वहां मुख्य मुकाबला तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच है। संभल प्रकरण का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव को हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाहती है। अधिकारियों से उन्होंने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कार्रवाई करने की अपील भी की।

शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने बदायूं में मेडिकल कॉलेज इसलिए स्थापित किया था ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, लेकिन वर्तमान सरकार उसे बेहतर ढंग से संचालित नहीं कर सकी। उन्होंने नीट परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा शासन में कई भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष आशीष यादव, सांसद आदित्य यादव, विधायक हिमांशु यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद सलीम शेरवानी सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सड़क मार्ग से बदायूं की यात्रा हम जानबूझकर सड़क मार्ग से बदायूं आए कहा, गंगा एक्सप्रेव वे इतनी बड़ी सड़क बनाई, लेकिन वो खराब है। इसलिए मुख्यमंत्री उस पर चलना ही नहीं चाहते। हम आज जानबूझकर सड़क पर चलकर आए हैं। देखा मुख्यमंत्री की इंजीनियरिंग कैसी है। 35 लाख करोड़ की सड़क खराब बनी। 2017 में जब हमने सड़कें बनवाई थीं तो हम खुद चलकर देखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करके गए थे और बारिश में बह गया। गंगा एक्सप्रेस वे पर पता चला कि जानवर आ जाते हैं। यह भी धंस जाएगा। ई 20 एथेनौल से अगर इंजन और अच्छा चलता है तो सभी कंपनियों को विज्ञापन देना चाहिए और उसके फायदे बताने चाहिए। अगर कंपनियां विज्ञापन नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब है कि सरकार उन पर दबाव बना रही है।

मुख्यमंत्री पर आरोप मुख्यमंत्री अयोध्या जाने का विश्व रिकॉर्ड बना रहे, पता नहीं क्या हो रहा रामधन की चोरी हो गई और यह महापाप भाजपा ने किया है। चंदा चोरी की सजा प्रभु राम इन्हें देंगे ही देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की थी, जिसकी जांच में कुछ खुलासा हुआ है। अब केंद्र की एसआईटी गठित की गई है, जो बड़ा खुलासा करेगी। मुख्यमंत्री अयोध्या जाने का विश्व रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा है।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि, बृजेश को ढांढस अखिलेश यादव ने पूर्व राज्यमंत्री रहे और कई बार विधायक रहे ओमकार सिंह यादव के निधन के बाद शोक सम्मेलन में शामिल होकर कहा कि दुख के समय में हम एक दूसरे से मिलकर दुख बांट रहे हैं। उनका पूरा जीवन लोगों की सेवा में निकल गया। वे विचारों को लेकर चले समाजवादी के सिद्धांतों को और मजबूत किया नेता जी का साथ हमेशा लगे रहे संघर्ष करते रहे।

दातागंज में स्वागत दातागंज में स्वागतम हुआ अखिलेश यादव का दातागंज के डहरपुर इंटरएक्सचें पर सपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे यहां से दहगवां रवना हुये।

कार्यक्रम स्थल पर देरी दो घंटे देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे अखिलेश दो घंटे देरी से राव फार्म पहुंचे। यहां पहुंचने के दौान समर्थकों ने उनके स्वागत में जमकर नारेबाजी की। संचालकों को माइक से बार बार उत्साहित समर्थकों से शांति बनाये रखने को कहते रहे। अखिलेख यादव को यहां दो बजे आना था, वे चार बजे पहुंचे। करीब एक घंटे रुकने के बाद वे लखनऊ रवाना हो गये.