छात्रों की मांग स्वीकारे जाने तक सदन में उठाते रहेंगे: अखिलेश

- लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी लोगों की बात सुने लखनऊ, विशेष संवाददाता

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अहंकार में सरकार चला रही है। नीट पेपर लीक सरकार की गलती है, इसीलिए दोबारा हुई। सरकार छात्रों, नौजवानों की मांग स्वीकार करे। जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम लोग सदन में आवाज उठाते रहेंगे। नीट परीक्षा लीक के बाद जिन बच्चों की जान गई है, सरकार उन परिवारों की मांगों को पूरा करें।

सरकार का अहंकार अखिलेश ने गुरुवार को बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार अहंकार में किसी की बात नहीं सुन रही है। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की बात सुने। सरकार अगर अन्याय करेगी, दबाव बनाएगी तो दबाव नहीं चलने वाला है। भाजपा सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, इस सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। केंद्र व यूपी में पेपर लीक कराने का कंपटीशन चल रहा है। सवाल उठाया कि पेपर लीक हो नहीं रहे या कराए जा रहे हैं। भाजपा सरकार छात्रों को नौकरी और आरक्षण नहीं देना चाहती है।

पुलिस की कार्रवाई का विरोध सपा मुखिया ने कहा कि सरकार ने क्या पुलिस को कपड़े फाड़ने की ट्रेनिंग दी है। हम लोगों के कपड़े पकड़े गए। पुलिस ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में आए छात्रों-बच्चियों के कपड़े फाड़े। सरकार हिटलर की तरह काम कर रही है। हिटलर भी अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना कर विरोधी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की पिटाई करवाता था। सादे कपड़े पहने लोगों द्वारा लाठी चलाने की खबरों की जांच हो।

जौहर विवि बचाने की मुहिम अखिलेश ने कहा है कि जौहर विश्वविद्यालय को बचाने की मुहिम में हम सब पूरी तरह से साथ हैं। इतिहास गवाह है कि विश्वविद्यालय तोड़ने वाले कभी अपने लोग नहीं रहे। यूपी की भाजपा सरकार नकारात्मकता का नया इतिहास लिख रही है। भाजपा सरकार छात्र, नौजवान और शिक्षा विरोधी है। भाजपा ने नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। भाजपा के एजेंडे में शिक्षा, नौकरी और रोजगार नहीं है।