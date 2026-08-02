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भाजपा सरकार मांग मानने के बाद भी युवाओं को प्रताड़ित कर रही: अखिलेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- यूपी में 10 साल में बंद हो गए 26 हजार से अधिक सरकारी स्कूल

भाजपा सरकार मांग मानने के बाद भी युवाओं को प्रताड़ित कर रही: अखिलेश

लखनऊ, विशेष संवाददाता

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यूपी में 10 साल में 26386 स्कूल बंद हो गए। सरकारी स्कूलों में 28 लाख छात्रों का नामांकन घटा है। इनमें 25 लाख पिछड़े व दलित समाज के हैं, जिनमें 16 लाख बेटियां हैं। सरकारी शिक्षकों की संख्या 62 हजार घट गई है। स्कूलों को बंद कर भाजपा सरकार नौकरी छीन रही है। कक्षा एक से आठ तक शिक्षकों के स्वीकृत 1.40 लाख पद कम हो गए। आंदोलनकारी जेन जी की मांग मानने के बाद प्रताड़ित किया जा रहा है। आउटसोर्स को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार कर रही है।

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भाजपा सरकार पर हमले

अखिलेश ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार यूपी के लिए संकट है। इस सरकार ने छात्रों, नौजवानों, बेटियों के साथ अत्याचार किया। पुलिस से बर्बरता कराई। आंदोलनकारी छात्रों के साथ समझौता किया। कहा गया उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा, उत्पीड़न नहीं होगा, लेकिन अब प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे सरकार की साख क्या रह गई है। इसी तरह फतेहपुर में स्कूली बच्चों द्वारा पीने का पानी और पंखे लगाने की मांग मानने के बाद उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है।

स्कूलों की संख्या में कमी

उन्होंने पीडीए ऑडिट अंक-4 भाजपा सरकार के 10 साल 26 हजार स्कूल बंद नाम पुस्तक में कई दावे किए हैं। भाजपा सरकार में सबसे अधिक स्कूल लखीमपुर खीरी में 758 मर्जर व बंद हुए। सीतापुर में 650, प्रयागराज में 638, गोरखपुर में 500 स्कूल बंद हुए। सपा सरकार में एक लाख 13 हजार 938 प्राइमरी स्कूल थे। यह सरकार चार दिन की बची है, इसीलिए चार दिन का सत्र हो रहा है। पहले दिन श्रद्धांजलि, दूसरे दिन चंदा चोरी, ⁠तीसरे दिन छात्र आंदोलन से बचने व चौथे दिन दुखी मां के सरेआम अपमान पर मुंह छिपाकर जल्दी से सत्र खत्म करने की घोषणा करने में निकालेगी।

प्रमुख मुद्दे

अखिलेश ने कहा कि अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर बनाने का दावा करने वाले स्कूलों में बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे। आरोप लगाया कि भाजपा के लोग तालाबों, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सभी एक्सप्रेस-वे में भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा ने प्रभु श्रीराम के मंदिर में चढ़ावा की चोरी करने का पाप किया। दिल्ली में छात्रों, नौजवानों के साथ जुल्म किया है। यूपी के जेन जी और जेन एल्फा पीढ़ी के लोग देख रहे है, पेपर लीक कराने वाले सरकार में बैठे हैं। समाजवादी सरकार बनने पर कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा जो हमारी हिन्दुस्तानियत की परम्पराओं को बढ़ावा देते है, ऐसे लोगों का हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। वैसे भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने विविध क्षेत्रों में सराहनीय योगदान के लिए यश भारती सम्मान दिया था।

सामान्य प्रश्न

अखिलेश यादव ने कितने स्कूल बंद होने का आरोप लगाया है?
अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर यूपी में 10 साल में 26386 स्कूल बंद करने का आरोप लगाया है।
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