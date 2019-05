लोकसभा चुनाव: अखिलेश का दावा, छठे चरण में कांग्रेस-भाजपा को नहीं मिलेगी एक भी सीट

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में भाजपा और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि सातवें चरण में वे (भाजपा और कांग्रेस) कुछ सीटों पर कब्जा जमा सकते हैं, जबकि भाजपा को सिर्फ एक सीट पर जीत मिलेगी।

SP chief Akhilesh Yadav: In the 6th phase of elections, BJP and Congress will win zero seats. In the 7th phase they might win a few seats, BJP will win only 1 seat in that phase. https://t.co/MAMk0vpTU4

समाचर एजेंसी एएनआई से बातचीत में अखिलेश ने कहा, "भाजपा यह चुनाव रेड कार्ड के जरिए जीतना चाहती है। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जहां तक संभव हो सके वे ज्यादा-से-ज्यादा रेड कार्ड सपा को जारी करें। सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड जारी किया जा रहा है। उन्हें मतदान करने से रोका जा रहा है। हमने पहले भी चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत की थी, और आज भी आपके माध्यम से यही शिकायत फिर से करता हूं।"

A Yadav: BJP wants to win through 'Red Card'. Officers have been instructed to issue as much Red Cards as possible to SP. SP-BSP workers are being issued Red Cards. They're being stopped from casting votes. We had complained to EC last time, through you I'm doing that today too. pic.twitter.com/NKNfu6nzxZ