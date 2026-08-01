सयुस के प्रदेश सचिव बने जितेंद्र
फोटो 11-सयुस के प्रदेश सचिव जितेंद्र पाल।छिबरामऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति व प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की संस्तुति पर संयुस के
छिबरामऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति व प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की संस्तुति पर संयुस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरि ने क्षेत्र के ग्राम खानपुर कुर्मी निवासी जितेंद्र पाल पुत्र रामसिंह पाल को सयुस का प्रदेश सचिव मनोनीत करते हुए पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत कर गतिशील बनाने के निर्देश दिए हैं।
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